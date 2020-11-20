انخفاض إصابات كورونا في بلجيكا

أفاد معهد "سينسانو" البلجيكي للصحة العامة اليوم الجمعة أن معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19" في بلجيكا مستمرة في الانخفاض، كما انخفضت معها معدلات الدخول إلى المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.وذكر المعهد في بيان نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" على موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت خلال الفترة من 10 لـ 16 نوفمبر الجاري متوسط 4 آلاف و353 حالة إصابة يومية جديدة بالفيروس، مما مثل انخفاضا بنسبة 37٪ مقارنة بالأسبوع السابق.وفي الإجمالي، سجلت بلجيكا 550 ألفا و264 حالة اصابة مؤكدة منذ بداية ظهور الوباء على أراضيها في مطلع العام الجاري..ويعكس المجموع جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا، وكذلك الحالات النشطة المؤكدة والمرضى الذين تعافوا أو ماتوا من عواقب الفيروس.وفي خلال الأسبوعين الماضيين، تم تأكيد متوسط 688.1 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 61٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين، وفقا للمعهد.وفي الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر، تم إدخال 372.3 مريضًا في المتوسط ​​إلى المستشفيات، بانخفاض 25٪ عن الأسبوع السابق.