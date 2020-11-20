السعودية تخصص نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح لكورونا

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية خصصت نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح لكورونا، وفقًا "العربية عاجل".وفي سياق متصل، قال عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، اليوم، إن المملكة العربية السعودية قدمت دعما ماليا لأبحاث تطوير لقاحات فيروس كورونا المستجد.وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي، على أن السعودية ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد، وأن النتائج الحالية عن لقاحات الفيروس مشجعة بشكل كبير.