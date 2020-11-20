ضبط مُسعف مفصول أشعل النيران في وحدة إسعاف بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز قفط مُسعف مفصول من عمله لاتهامه بإشعال النيران في وحدة إسعاف بالكيلو 45 بطريق قفط - القصير أمام قرية اللقيطة وأسفر عن تفحم سيارتين إسعاف، دون وقوع أي إصابات بشرية.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير قنا إخطارًا من مركز شرطة قفط بتفحم سيارتين إسعاف، وكشفت تحريات المباحث الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بعد تكثيف الأجهزة الأمنية مجهوداتها بفحص كافة كاميرات المراقبة بالمحلات والمناطق المحيطة أن المتهم يدعى "أحمد"، مُسعف، تم فصله من الوحدة منذ شهرين.وتمكنت حملة أمنية برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث قفط، من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.