تفاصيل خطة محافظة القاهرة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

استعدت محافظة القاهرة لمواجعة الموجة الثانية من فيرس كورونا بمزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الفيرس.وقام القيادات بمحافظة القاهرة بالمرور على المؤسسات والمصالح الحكومية وتعقيمها في أيام العطلات الرسمية؛ تأهبا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.وقامت مديرية الصحة بالمرور على المدارس وإعادة تعقيمها استبقا للموجة الثانية ضد فيرس كورونا ونشر الملصقات التوعوية التي تفيد بالتباعد الاجتماعي.وفي السياق نفسه كلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرين الإدارات بمديرية التربية والتعليم بتخريج التلاميذ على دفعات حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.من جهتها قامت هيئة نظافة القاهرة بتطهير الميادين العامة والشوارع المحورية بمنظفات بالكلور والصابون حسب أجندة عملها وتكليفا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال.وقامت مديرية الشباب والرياضة بتعقيم المراكز والأندية العامة بدئتها الأسبوع الجاري والمستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال بالتأهب للموجة الثانية لفيروس كورونا.من جهتها كثفت الأحياء من مرورها على المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع هيئة نظافة القاهرة ومدرية الصحة لتتظيف المقرات وماحولها.وشددت محافظة القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الذين لايرتدون الكمامات بالمؤسسات الحكومية والجهات الرسمية والتغريم بـ4 آلاف جنيه للمخالفين.وصرح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بأن المحافظة استعدت للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بمزيد من الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بالمداراس والمقرات الحكومية بين الموظفين.من جهتها استعدت مديرية الأوقاف بالمرور على المساجد وتعقيمها مع الحفاظ على غلق أماكن الوضوء بالمساجد والحفاظ على التباعد بين المصلين حسب خطة عملها لمواجهة فيرس كورونا.