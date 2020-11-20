متاحف واشنطن تعيد إغلاق أبوابها مع عودة ارتفاع إصابات كورونا

ستعيد المتاحف العامة وحديقة الحيوانات في العاصمة الأمريكية واشنطن إغلاق أبوابها اعتبارًا من الإثنين في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت المؤسسة المسئولة عن إدارة هذه المنشآت.وجاء في بيان للمؤسسة "بعد عودة ظهور ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء على المستويين الإقليمي والوطني، ستعيد كل متاحف سميثسونيان، بالإضافة إلى حديقة الحيوانات الوطنية إغلاق أبوابها، موقتًا اعتبارًا من يوم الإثنين 23 نوفمبر"، من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها.وأعادت حديقة الحيوانات وبعض المتاحف في واشنطن فتح أبوابها أمام الزوار تدريجيًا اعتبارًا من نهاية يوليو، مع تدابير صحية، منها التباعد الجسدي.وما زالت معظم الأماكن الترفيهية مغلقة أو متوقفة في العاصمة الأمريكية، حيث توفي أقل من 700 شخص بقليل بكوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء.وقد فرضت مدن أمريكية أخرى في الآونة الاخيرة قيوداً جديدة لمواجهة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بكوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في البلاد.