وفد وزارة الثقافة يزور الكنيسة الأثرية بجبل الطير فى المنيا

زار وفد من وزارة الثقافة الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وذلك ضمن خطة الدولة للتعريف بالمنطقة الأثرية وتسويقها داخليًا وخارجيًا، بحضور ممثلي مطرانية سمالوط.وقد أثنى وفد وزارة الثقافة على جهود المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بالتنسيق مع الجهات المعنية في أعمال تطوير الموقع الأثري للظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام دول العالم.ومن ناحيته أكد محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، على اهتمام الدولة بتطوير المواقع الأثرية والدينية، خاصة بعد إدراج الموقع ضمن المسار العالمي لرحلة العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن وبصورة تليق بالمكان وتشرف المحافظة.