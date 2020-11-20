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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2738 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت باكستان عن 36 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع
حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7561 حالة وفاة، اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2738 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 368 ألفًا و665، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الجمعة.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و98 ألفًا و291 اختبارًا، للكشف عن فيروس كورونا و42 ألفًا و909 في الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 327 ألفًا و542 مريضًا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1517 مريضًا في حالة حرجة.

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