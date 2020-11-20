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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 678 ألف مواطن فى كفرالشيخ ضمن المبادرات الرئاسية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:24 م
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
عمرو الشامي
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شهدت المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين الظروف الصحية والبيئية والإنسانية، وعلاجهم بالمجان في كل المبادرات، بداية من حملة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية ودعم صحة المرأة والفحص المبكر لأورام الثدي وصحة الأم والجنين وفحص الأطفال حديثي الولادة بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا غير مسبوق من المواطنين على الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في جميع مراكز المحافظة.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إجمالى من تم فحصهم في أربعة من المبادرات الرئاسية في كل مراكز المحافظة، بلغ 678 ألفًا و164 حالة.

وأوضحت سلام، في بيان، أنه تم فحص 87 ألفًا و378 طفلًا حديثى الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس الخميس، منهم 1142 طفلًا جري فحصهم في 4 أيام، بنسبة تغطية 101%.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أنه جرى فحص 460 ألف سيدة أيضًا، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والتي تهدف إلى الفحص المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى فحص 6786 حالة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلًا عن إجراء الكشف على 547 ألف حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمزمنة.

وأكدت سلام، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التزاحم وتطهير أماكن الحملات في كل مراكز المحافظة، لمنع تفشي فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المترددين على الحملات.

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