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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

والدة زعيم تركي معتقل: ابني في السجن دون أن يرتكب أي جريمة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:22 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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انتقدت والدة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، صلاح الدين دميرتاش، سعدية دميرتاش، السياسة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه معارضيه.

ووجهت دميرتاش رسالة إلى أردوغان، الذي يعتقل ابنها منذ نوفمبر 2016، مشددة على أن والدة أردوغان، السيدة تنزيل، لو كانت على قيد الحياة ما كانت قبلت بهذا الظلم.

وتواصل السلطات التركية اعتقال دميرتاش في سجن أدرنة، الذي بدأ في نوفمبر 2016، رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه في عام 2018.

وقالت دميرتاش: "بكيت كثيرا في الفترة التي كان أردوغان فيها بالسجن، وحزنت حينها، في إشارة إلى ديسمبر 1997 وقت أن حُكم على أردوغان رئيس بلدية إسطنبول بالسجن، بسبب أبيات شعرية أنشدها أثناء إلقائه خطابا أمام الجماهير في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا"، وفقا لموقع TR724 التركي.

وتابعت دميرتاش: "ما هذا القانون وأي نوع من الإسلام هذا؟ لقد أخذوا ابني إلى ركن من أركان العالم، أليست هناك رحمة؟!".

وأكد دميرتاش أن نجلها دخل السجن دون أن يرتكب أي جريمة، متابعة: "لا يمكنني الذهاب ورؤيته، فأنا عاجزة، لقد أصبحنا اثنين مسنين، وصلاح الدين ليس هنا".

وتابعت دميرتاش مشيرة بكلامها للرئيس أردوغان: "ممن سآخذ حقي يا الله، والله لا أسامحه في حقي، إذا كانت والدته السيدة تنزيل على قيد الحياة كنت سأشتكي إليها، كنت سأذهب وأقول لها، وما كانت ستقبل بهذا الوضع.. أيُقبل هذا الظلم؟!!".

جدير بالذكر أن صلاح الدين دميرتاش، هو رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق، ومنافس أردوغان السابق بشدة، اعتقلته السلطات التركية، حيث وجهت له عدة اتهامات مثل قيادة منظمة إرهابية وعضوية منظمة إرهابية والدعاية لمنظمات إرهابية ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين ومدح الجريمة والمجرم.

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