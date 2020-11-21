ما هي موعد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات وكيفية تنفيذ القرار

عقب إصدار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بدءا من أول ديسمبر المقبل، احتل "موعد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات"، محرك البحث العالمي جوجل.





ويستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي مواعيد غلق كل محل حسب نشاطه التجاري والأماكن المستثناة من تلك المواعيد.

موعد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات

وقررت وزارة التنمية المحلية غلق جميع المحلات التجارية والمولات باستثناء الكافيهات والمطاعم والبازارات يومياً في تمام الساعة الحادية عشر مساء (صيفا)، والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية للدولة لتغلق في الساعة الثانية عشر صيفاً والحادية عشر شتاءً بدءا من أول ديسمبر المقبل.

المحلات التجارية المستثناة من مواعيد الغلق

واستثنى وزير التنمية المحلية من قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات ومراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال الأخرى مثل بيع الفواكه والخضروات ومحلات بيع الدواجن وأسواق الجملة مع استمرار خدمة التوصيل للمنازل للمطاعم والكافيهات 24 ساعة دون توقف للخدمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

خطة الداخلية في تنفيذ تنظيم قرار غلق وفتح المطاعم والمحلات التجارية

وتم وضع خطة أمنية محكمة مشتركة بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية الخاصة بكل محافظة لتنفيذ القرار جبرياً على جميع المحلات المخالفة لضمان السيطرة الأمنية وتنفيذ جميع المحلات قرار الغلق عقب صدور القرار رسمياً وموافقة أعضاء مجلس النواب عليه.





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