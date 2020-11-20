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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة فى القاهرة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
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ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بالقاهرة.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الدواجن بمحافظة القاهرة، بحوزته 3٫26 طن "مقطعات لحوم ودواجن – سجق") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، تمت مصادرة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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