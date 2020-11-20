6471 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت التشيك تسجيل 6471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار24 ساعة الماضية.وذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة، أنه بالرغم من أن أعداد الإصابة اليومية المسجلة أقل بنحو 1402 حالة من التي سجلت خلال الفترة ذاتها الأسبوع الماضي، إلا أنها أكبر زيادة على مدار الأيام الستة الماضية.وأضاف الراديو أن هناك أقل من 100 ألف حالة إصابة حالية بالفيروس في التشيك، بينما بلغ إجمالي أعداد الوفيات 6874.وأشار الراديو إلى انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بوجه عام في التشيك، موضحا أنه كان يتم تسجيل نحو 15 ألف حالة إصابة يومية مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن الأعداد انخفضت حاليا إلى ما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف حالة يوميا.