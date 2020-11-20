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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6668 إصابة و108 حالات وفاة بكورونا في النمسا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:53 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم، تسجيل 6668 إصابة جديدة و108 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة إن الوضع مقلق حاليًا في المستشفيات وإن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 234 ألفا و778 حالة، تعافى منها 149 ألفا و541 حالة بينما توفيت 2116 حالة.

وأشار البيان إلى وجود 4614 حالة في المستشفيات منها 683 حالة فى العناية المركزة، وإجراء 31 ألفا و316 فحصا طبيا خلال 24 ساعة الماضية.

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