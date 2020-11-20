«واشنطن تايمز»: حان الوقت لمحاسبة قطر

قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، إنه حان الوقت للولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع قطر في ظل دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الوضع في الشرق الأوسط قد تغير إلى الأفضل، إلا أن قطر لا تزال بعيدة عن ذلك.وذكرت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه مع استمرار التركيز على تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن الأحداث والتحديات العالمية لا تزال قائمة.وأضاف التقرير، أن كل التحديات التي واجهتها واشنطن في جميع أنحاء العالم قبل ذهاب الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع لا تزال قائمة، وأيًا كان الرئيس القادم، سيتعين عليه التعامل معها، وسيكون في مقدمة ذلك تحديات الشرق الأوسط والمسار الذي يجب توجيهه بعد أربع سنوات من إدارة ترامب.وقالت الصحيفة الأمريكية: "قد لا يرغب الديموقراطيون في سماع ذلك، لكن الوضع في الشرق الأوسط قد تغير كثيرًا إلى الأفضل منذ عام 2016" لاسيما بعد توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية مثل الإمارات والبحرين والسودان، ومع ذلك، لا تزال قطر دولة نائية.وأشارت "واشنطن تايمز" إلى أن قطر تعمل على تمكين جماعة الإخوان الإرهابية، وتقديم الدعم المالي لها، كما ترعى الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، وتواصل دعم الإرهابيين في القرن الأفريقي، كما دعت القوات التركية إلى بناء قواعد على أراضيها، فضلًا عن تحالفها مع إيران.وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن الدوحة تواصل تشجيع العناصر المعارضة لحكومات الإمارات والبحرين والسعودية، وقد أدت هذه الإجراءات إلى مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية إقليمية للدوحة من قبل الدول العربية.وأوضحت الصحيفة، أنه في غضون ذلك -وبشكل غير ملائم- تواصل الولايات المتحدة الاحتفاظ بقوات عسكرية ضخمة في قطر، وتتصرف كما لو أن الدوحة حليف موثوق به ويمكن الاعتماد عليه لدعم القوات الأمريكية في أي أزمة مستقبلية، حيث يتمركز ما يزيد عن 11000 جندي أمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر.وحذرت "واشنطن تايمز" من أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا وجودًا عسكريًا هائلًا في دولة تعارض السياسات الأمريكية بشكل متزايد، مضيفة: "قد تسمح لنا أو لا تسمح باستخدام قواعدنا باهظة الثمن في قطر في أي أزمة مستقبلية".وتابعت الصحيفة: "خشيةً أن يبدو هذا الاحتمال غير مرجح، نحتاج فقط إلى إلقاء نظرة على الموقف الذي نجد أنفسنا فيه في قاعدة إنجرليك في تركيا، حيث منعنا الأتراك من العمل في الماضي، وفي الآونة الأخيرة، أصدروا دعوات بشأن إغلاق القاعدة الجوية بالكامل".وشدد التقرير الأمريكي على ضرورة يجب أن إلقاء نظرة فاحصة على الوجود الأمريكي في قطر، ليس خطوة سياسية وأمنية وطنية حكيمة فحسب، بل له معنى واضح من منظور مالي أيضًا.وقالت الصحيفة، إن "هناك بدائل قوية لنقل قواعدنا خارج قطر.. ففي عام 2018، درس الكونجرس إمكانية نقلهم إلى دول أخرى مثل الإمارات أو الأردن أو العراق أو البحرين"، معتبرة أن الإمارات أو البحرين ستكون خيارات رائعة.ورأت "واشنطن تايمز" أنه بينما يوجد هناك احتمال حقيقي بأن المنطقة الأكثر اضطرابًا في العالم قد تشهد حالة من السلام، قررت قطر أن تسلك مسارًا آخر، حيث التقت بإيران والمتطرفين وقوى الفوضى.ودعت الصحيفة لضروة التعامل مع قطر قائلة: "يجب أن نتصرف الآن وفقًا لذلك.. إن الاستمرار في التظاهر بأن سياسات قطر تتماشى مع سياساتنا ومصالح شعوب الشرق الأوسط يأتي بنتائج عكسية في أحسن الأحوال.. لقد اختار القطريون الوقوف إلى جانب قوى الانقسام والعنف التي سادت المنطقة لفترة طويلة".وفي ختام التقرير، شددت "واشنطن تايمز": "حان الوقت لأن نتخذ موقفًا أيضًا.. حان الوقت للاعتراف بأن سياسات الدوحة وسياساتنا متعارضة.. وأيا كان الفائز (بالرئاسة الأمريكية)، فقد حان الوقت لحساب قطر".