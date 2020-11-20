الأمطار تضرب الغربية وأزمة في الحركة بالشوارع

تعرضت محافظة الغربية، منذ ظهر اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار المتوسطة والتي وصلت للغزيرة أشبه بالسيول، بشوارع وميادين مراكز المحافظة، لعدة مرات متتالية، مما أدى إلى تكون كميات كبيرة من البرك والمستنقعات خاصة في المدن التي تم تكسير شوارعها ولم يتم الرصف حتى الآن مثل مدينة زفتى.وشهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار إلى تكون كميات هائلة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار في مختلف شوارع المحافظة لشفط مياه الأمطار.وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، وجه مساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.