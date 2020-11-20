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مصر

«العربية للتصنيع» تبحث التعاون مع السودان في مشروعات التنمية الشاملة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:42 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية احتياجات قارتنا الإفريقية، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

وأوضح "التراس" أنه بحث التعاون مع دولة السودان الشقيقة والمُشاركة في كافة مشروعات التنمية الشاملة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية السودانية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

جاء هذا في إطار زيارة وفد سوداني رفيع المستوى، حيث تفقد خطوط الإنتاج والإمكانيات التصنيعية المتطورة ونظم التصنيع الرقمية بعدد من وحدات العربية للتصنيع ومنها مصنع الطائرات ومصنع المحركات ومصنع حلوان للصناعات المتطورة ومصنع قادر للصناعات المتطورة.

في هذا الصدد، أكد نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بدولة السودان حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.

كما أشاد بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والصناعات الدفاعية وغيرها من مجالات التنمية.

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