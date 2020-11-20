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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تعيد فتح مركز مغلق للاجئين بسبب كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:40 م
مركز مغلق للاجئين
مركز مغلق للاجئين بسبب كورونا
ا ش ا
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قررت الحكومة النمساوية، إعادة فتح مركز قديم لطالبي اللجوء في مدينة كلينجنباخ بولاية بورجنلاند اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

وقال وزير الداخلية كارل نيهمر، في تصريحات اليوم الجمعة- أن المركز صار ضروريا حيث يقع بالقرب من الحدود النمساوية المجرية وذلك لإيواء الأشخاص الذين يطلبون الحماية بسعة تصل إلى 80 شخصا كحد أقصى.

وأشار نيهمر، إلى أن السبب في تحديد السعة هو وباء كورونا المستجد وذلك من أجل الحفاظ على مسافة بين اللاجئين، لافتا إلى أن زيادة الأعداد قد تدفع إلى البحث عن مخيم جديد بمساحة أكبر في المستقبل.

ومن جانبه قال هانز ديسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند، إنه كان من الضروري التواصل مع المحليات قبل اتخاذ القرار من أجل ضمان قبول السكان لوجود هذا المركز مرة أخرى بكل تأثيراته النفسية والاجتماعية في المدينة.

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