البرلمان العراقي: انسحاب 500 جندي أمريكي لا علاقة له بتغييرات رئاسية

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي دانا الكاتب، إن انسحاب 500 جندي أمريكي من العراق لم يكن مفاجئًا، أنه مرتبط بالاستراتيجية الأمريكية بعيدة المدى ولا علاقة له بأي تغييرات رئاسية.وأوضح الكاتب في تصريحات لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة - "أن انسحاب 500 جندي أمريكي من العراق لم يكن أمرا مفاجئا فهو استكمال إلى الحوارات التي جرت في أغسطس الماضي والتي بدأت بعدها القطعات الأمريكية بالانسحاب وتخفيض عدد قواتها في العراق من خمسة آلاف إلى ثلاثة آلاف"، مبينا أن انسحاب الجنود الآن هي الخطوة الثانية في التخفيض من 3 آلاف إلى ألفين و500 جندي.وأشار الكاتب، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما كان يميل أكثر إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وكانت له أحاديث بهذا الشأن، لكن بقاء تلك القوات في المنطقة هو أمر ضروري ضمن رؤية واشنطن لردع ايران وتحقيق التوازن في المنطقة.