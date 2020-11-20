تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم تداول 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.وأشار الهيئة إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.