تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:39 م
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أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم تداول 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وأشار الهيئة إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وأشار الهيئة إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.