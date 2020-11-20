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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:37 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البولندية في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الجمعة تسجيل 22 ألفا و464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بولندا كانت سجلت أمس الخميس 23 ألفا و975 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في بولندا 819 ألفا و262 حالة.

ووفقا لوزارة الصحة البولندية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بواقع 626 حالة لتصل إلى 12 ألفا و714.

ونقلت بلومبرج عن الوزارة القول إن عدد الأسرة التي يشغلها المصابون بفيروس كورونا يبلغ 22 ألفا و643 سريرا، أي ما يمثل 60 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

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