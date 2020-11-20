رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متمردو تيجراى يقصفون أمهرة.. والشرطة تضبط قنابل بأديس أبابا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ضبطت شرطة أديس أبابا أسلحة نارية وقنابل يدوية في عدة مبان بمنطقة نيفاسيلك لافتو، حسب ما نقلته إذاعة "فانا" الإثيوبية، اليوم الجمعة.

من جهتها، قالت حكومة إقليم أمهرة اليوم إن القوات المتمردة في إقليم تيجراي شنت هجومًا صاروخيًا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة دون أن يتسبب ذلك في أضرار.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في أمهرة على صفحته على "فيسبوك": "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي غير الشرعية شنت هجومًا صاروخيًا حوالي الساعة 1:40 صباحًا في بحر دار.. الصواريخ لم تسبب أضرارًا".

يذكر أن إقليم أمهرة كان قد أرسل قوات إلى تيجراي، دعمًا للحملة التي شنها رئيس الحكومة أبي أحمد.

من جهة أخرى، قال المتمردون في تيجراي، أمس الخميس، إن ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة تسببت في إصابة كثير من طلبة الجامعة في ميكيلي، عاصمة الإقليم.

وأضاف المتمردون أن تلك هي الضربة الجوية الرابعة التي تتعرض لها ميكيلي، ونفت الحكومة من قبل قصف مركز المدينة، وقالت إنها نفذت هجمات على أهداف عسكرية على مشارفها فقط.

في سياق متصل، نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية، اليوم، عن قائد سلاح الجو قوله: "زعمت جبهة تحرير تيجراي تعرضها لهجوم بطائرة من دون طيار غير تابعة للجيش الإثيوبي لا أساس له. سلاح الجو جهز نفسه على مدى عامين بتقنيات لحماية سيادة البلاد وضمان سلامة المواطنين".

وتابعت: "القوات الجوية دمرت منشآت عسكرية محددة تابعة لجبهة تحرير تيجراي"، مضيفًا: "لا صحة لمزاعم جبهة تيجراي عن استهداف مدنيين ومنشآت دينية ومشاريع خدمية في الغارات الجوية.. الضربات الجوية ستستمر مع توفير أقصى حماية للمدنيين والمنشآت".

موضوعات متعلقة

طائرة خاصة لنقل صلاح والنني من الغردقة إلى إنجلترا

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

الصور

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مليون شخص حصلا على لقاحين صينيين ضد كورونا

«أنقذوا الأطفال»: خُمس أطفال العالم يعيشون في مناطق نزاعات

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

ثلث المتاحف الأمريكية لا تزال مغلقة بسبب كورونا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»