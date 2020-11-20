متمردو تيجراى يقصفون أمهرة.. والشرطة تضبط قنابل بأديس أبابا

ضبطت شرطة أديس أبابا أسلحة نارية وقنابل يدوية في عدة مبان بمنطقة نيفاسيلك لافتو، حسب ما نقلته إذاعة "فانا" الإثيوبية، اليوم الجمعة.من جهتها، قالت حكومة إقليم أمهرة اليوم إن القوات المتمردة في إقليم تيجراي شنت هجومًا صاروخيًا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة دون أن يتسبب ذلك في أضرار.وقال مكتب الاتصال الحكومي في أمهرة على صفحته على "فيسبوك": "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي غير الشرعية شنت هجومًا صاروخيًا حوالي الساعة 1:40 صباحًا في بحر دار.. الصواريخ لم تسبب أضرارًا".يذكر أن إقليم أمهرة كان قد أرسل قوات إلى تيجراي، دعمًا للحملة التي شنها رئيس الحكومة أبي أحمد.من جهة أخرى، قال المتمردون في تيجراي، أمس الخميس، إن ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة تسببت في إصابة كثير من طلبة الجامعة في ميكيلي، عاصمة الإقليم.وأضاف المتمردون أن تلك هي الضربة الجوية الرابعة التي تتعرض لها ميكيلي، ونفت الحكومة من قبل قصف مركز المدينة، وقالت إنها نفذت هجمات على أهداف عسكرية على مشارفها فقط.في سياق متصل، نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية، اليوم، عن قائد سلاح الجو قوله: "زعمت جبهة تحرير تيجراي تعرضها لهجوم بطائرة من دون طيار غير تابعة للجيش الإثيوبي لا أساس له. سلاح الجو جهز نفسه على مدى عامين بتقنيات لحماية سيادة البلاد وضمان سلامة المواطنين".وتابعت: "القوات الجوية دمرت منشآت عسكرية محددة تابعة لجبهة تحرير تيجراي"، مضيفًا: "لا صحة لمزاعم جبهة تيجراي عن استهداف مدنيين ومنشآت دينية ومشاريع خدمية في الغارات الجوية.. الضربات الجوية ستستمر مع توفير أقصى حماية للمدنيين والمنشآت".