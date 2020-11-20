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تقارير ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأسبوع المقبل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:30 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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حالة من عدم الاستقرار بالطقس شهدتها عدد من محافظات الجمهورية، حيث بدأت موجة من الطقس السيئ اليوم على مناطق عديدة من الجمهورية أبرزها كانت محافظة الإسكندرية والتي شهدت مساء أمس أمطار رعدية غزيرة استمرت لمدة 45 دقيقة بدون توقف كما قد نوهت هيئة الأرصاد الجوية على حدوث تقلبات مناخية ستحدث بداية من اليوم ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع.

وتواصلت الـ"دستور" مع دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذي شرح خريطة الأمطار والسيول بالفترة القادمة، موضحًا أن مصر ستشهد حالة الفترة المقبلة تقلبات مناخية قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من البلاد.

أوضح "شاهين" أن السواحل الشمالية ستشهد يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر أمطار غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ) كما سيشهد الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ).

وأضاف أنه بالنسبة للقاهرة الكبرى ستشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وبالنسبة لمدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ).

أشار "شاهين" أن يوم السبت الموافق 21 نوفمبر ستشهد السواحل الشمالية حالة من الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ) وبالنسبة للوجه البحري ستشهد أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية) وأضاف أنه بالنسبة لمناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ).

وتابع "شاهين" حديثه أن السواحل الشمالية ستشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد - بلطيم – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ) وذلك في يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر.

وبالنسبة للوجه البحري سيشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية).

وأشار "شاهين" أن السواحل الشمالية ستهشد يوم الأثنين القادم الموافق 23 نوفمبر أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد ) كما سيشهد شمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ).

وتابع "شاهين" أن السواحل الشمالية سيسقط عليها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح – السلوم – رشيد ) بحلول يوم الثلاثاء القادم مؤكدًا أإن تلك التنبؤات تتغير يوميًا وفقًا لحالة الطقس.

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