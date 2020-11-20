رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد إنقاذه في جنوب سيناء.. 6 معلومات عن «عُقاب السعفاء الكبرى»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:07 م
أريج الجيار
طباعة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نجاح محميات جنوب سيناء في إنقاذ وإعادة إطلاق طائر عُقاب من نوع السعفاء الكبرى، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من القطاع الخاص والسياحى، بعدما تم العثور على الطائر وهو يعاني من حالة إعياء شديد وتم إسعافه.

وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن عُقاب السعفاء الكبرى، الذي تم إعادة إطلاقه إلى البرية بمحمية سانت كاترين بعد تلقي الرعاية الصحية.

- يسمى بالعقاب الأرقط الكبير.
- ينتمى لفصيلة الجوارح البازية.
- يطلق عليه بالإنجليزية Greater Spotted Eagle.
- يعد من الطيور الجارحة والمعرضة لخطر الانقراض.
- يسمى عقاب أسفع كبير.
- عقاب كبير الحجم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم معاينة العقاب وأخذ كافة قياسته ونقله إلى إدارة الطب البيطرى لبيان حالته الصحية ثم إلى أحد الفنادق المهتمة بالطيور لتلقي الرعاية والتي استمرت لمدة أسبوعين تحت إشراف فريق العمل بمحميات جنوب سيناء، وذلك لاستكمال العلاج وإعادته إلى طبيعته من خلال توفير الرعاية الصحية والتغذية المناسبة له إلى ان تم التأكد من قدرته على مواصلة الحياة فى بيئته الطبيعية وتم إطلاقه بالبرية بمحمية سانت كاترين ليواصل من جديد رحلة هجرته.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

الصور

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مليون شخص حصلا على لقاحين صينيين ضد كورونا

«أنقذوا الأطفال»: خُمس أطفال العالم يعيشون في مناطق نزاعات

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

ثلث المتاحف الأمريكية لا تزال مغلقة بسبب كورونا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»