بعد إنقاذه في جنوب سيناء.. 6 معلومات عن «عُقاب السعفاء الكبرى»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نجاح محميات جنوب سيناء في إنقاذ وإعادة إطلاق طائر عُقاب من نوع السعفاء الكبرى، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من القطاع الخاص والسياحى، بعدما تم العثور على الطائر وهو يعاني من حالة إعياء شديد وتم إسعافه.وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن عُقاب السعفاء الكبرى، الذي تم إعادة إطلاقه إلى البرية بمحمية سانت كاترين بعد تلقي الرعاية الصحية.- يسمى بالعقاب الأرقط الكبير.- ينتمى لفصيلة الجوارح البازية.- يطلق عليه بالإنجليزية Greater Spotted Eagle.- يعد من الطيور الجارحة والمعرضة لخطر الانقراض.- يسمى عقاب أسفع كبير.- عقاب كبير الحجم.وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم معاينة العقاب وأخذ كافة قياسته ونقله إلى إدارة الطب البيطرى لبيان حالته الصحية ثم إلى أحد الفنادق المهتمة بالطيور لتلقي الرعاية والتي استمرت لمدة أسبوعين تحت إشراف فريق العمل بمحميات جنوب سيناء، وذلك لاستكمال العلاج وإعادته إلى طبيعته من خلال توفير الرعاية الصحية والتغذية المناسبة له إلى ان تم التأكد من قدرته على مواصلة الحياة فى بيئته الطبيعية وتم إطلاقه بالبرية بمحمية سانت كاترين ليواصل من جديد رحلة هجرته.