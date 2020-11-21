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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد وفاة فايق عزب به.. تعرف على أعراض وطرق الوقاية من فيروس مارسا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
فايق عزب
فايق عزب
نوران إمام
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توفى صباح أمس الفنان الكبير فايق عزب بعد صراع طويل مع مرض "مارسا- كورونا" والذي يعد مرض نادر، ولم يُكتشف له علاج بشكل رسمي حتى الآن.

- ما هو فيروس "مارسا" وأسبابه؟
هي عدوى "المكورات العنقودية الذهبية"، ويُعرف شعبيًا باسم "مارسا"، هو نوع من البكتيريا التي لا تتأثر بالمضادات الحيوية المستخدمة كما يتم الإصابة بها أثناء وجود المريض في المستشفى أو أماكن الرعاية الصحية ومراكز غسيل الكلى، لأن هذا العدوى غالبًا ما تعيش في الأجهزة الطبية.

- أعراض فيروس "مارسا"
تتمثل أعراض "مارسا" في ظهور ندبات حمراء تكون مُشابها للدغات النموس، ويصاحبها انتفاخ بالأماكن التي يظهر فيها البقع الحمراء وشعور بالألم الشديد، كما ترتفع درجة حرارة المنطقة المُصابة من الجلد، أو قد يصاب المريض بالحمى.

ومن الأعراض التي تشير أن الحالة أصبحت أكثر حرجًا هي تحولها سريعًا إلى خراجات عميقة ومؤلمة تتطلب الجراحة، وفي بعض الأحيان تظل البكتيريا محصورة في الجلد وقد يظهر مضاعفات مثل حدوث مشاكل في العظام ومجرى الدم وصمامات القلب، وتنتشر مارسا في الجسم عن طريق ملامسة الشخص المصاب للمنطقة المصابة ثم لمس المناطق السليمة.

- طرق الوقاية
ينصح الأطباء بتجنب مشاركة الأغراض الشخصية للمريض مثل المناشف وشفرات الحلاقة والملابس مع الآخرين، وإذا كان أحد أفراد الأسرة مصاب بجرح أو قرحة قم بغسل أدواته الشخصية على أعلى درجة حرارة في الغسالة، ثم جففها بمجفف ساخن للتخلص من العدوى كما يُفضل عزل المريض إذا ظهرت عليه الأعراض.

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