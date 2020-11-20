«الخدمات النقابية»: ملف تسجيل النقابات يشهد تطورات إيجابية

ناقشت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل في اجتماع لها بدار الخدمات النقابية، مستجدات تسجيل النقابات التي تقوم باستكمال أوراقها، حيث أكد الحاضرون أن هذا الملف يشهد تطورات إيجابية، وتم تحقيق بعض الإنجازات، وتم تسجيل 4 نقابات للضرائب العقارية، وفي محافظة قنا تم إرسال خطابات من المديريات للجان المتوقفة.كما أشار الحاضرون، أن هناك لجنة تم الانتهاء منها فى التعليم، وهناك لجان أخرى تحت المناقشة، مؤكدين أن هذه التطورات وإن كانت قد تمت بشق الأنفس نتيجة للعمل البيروقراطى الشديد من جانب المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، إلا أنه مقارنة بفترات سابقة فإن ما يتم هو مؤشر جيد وأن المطلوب الآن هو إعلام الزملاء فى النقابات المتوقفة بضرورة التعامل السريع مع المديريات واستيفاء مطالبهم من أجل سرعة الانتهاء من أوراق اللجان من أجل بدء عملهم النقابي بعد انتهاء الإجراءات.كما ناقش الحاضرون، مشكلة اللجنة النقابية للعاملين بحقوق عين شمس، حيث تم تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق بتهمة مخاطبة هيئة المصل واللقاح مما يخرجه من مقتضيات العمل الوظيفى وبدون إذن الرؤساء وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث حصل رئيس اللجنة على الموافقات المطلوبة لحملة المصل للعاملين بالكلية والعاملين بالجامعة.وأوضحت رحمة رفعت الخبيرة القانونية، أن التحويل للتحقيق في غير محله لأن المخاطبات تمت بين رئيس اللجنة النقابية بصفته النقابية، وهيئة المصل واللقاح وليس باعتباره موظفا في الجامعة، وبالتالى من حق اللجنة النقابية مخاطبة أي جهة بالصفة النقابية.كما ناقش الحاضرون، مشكلة تمريض بورسعيد وعددهم 318 ما بين تمريض وأطباء يعملون دون تقاضي أجر شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث أكدوا على أحقية العاملين بالوحدات الصحية المدرسية بصرف مرتباتهم وعدم نقلهم أو ندبهم لأي جهة أخرى دون موافقتهم وضرورة اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية.وناقش الحاضرون فى النقطة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، مستجدات لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام، بناء على ما تردد بتشكيل لجنة داخل الوزارة لتعديل بعض مواد اللائحة، وبالأخص المواد التي آثارت حفيظة العاملين بالقطاع، حيث تحدث بعض الزملاء من العاملين بالقطاع أنه لم يحدث تغيير حتى الآن في موقف الوزارة من اللائحة، ولم نصل إلى أي تعديلات رغم ما أثير من تعديل 30 مادة لا نعرف عنها شيئ، ونحن ننتظر التعديلات حتى نتعرف على ما جاء فيها وتقييمها.وأكد بعض الحاضرين أن مشروع اللائحة الحالي حتى الأن هو الأصل الوحيد بين أيدينا وهو ما يجب التعامل معه حتى إشعار آخر، موضحين أن الانخفاض فى الأجور قد يصل إلى 700 جنيه، وهو أمر يؤكد الضرر الواقع على عمال قطاع الأعمال العام من هذه اللائحة.