رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخدمات النقابية»: ملف تسجيل النقابات يشهد تطورات إيجابية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:24 م
لجنة الدفاع عن الحريات
لجنة الدفاع عن الحريات النقابية
دعاء جابر
طباعة
ناقشت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل في اجتماع لها بدار الخدمات النقابية، مستجدات تسجيل النقابات التي تقوم باستكمال أوراقها، حيث أكد الحاضرون أن هذا الملف يشهد تطورات إيجابية، وتم تحقيق بعض الإنجازات، وتم تسجيل 4 نقابات للضرائب العقارية، وفي محافظة قنا تم إرسال خطابات من المديريات للجان المتوقفة.

كما أشار الحاضرون، أن هناك لجنة تم الانتهاء منها فى التعليم، وهناك لجان أخرى تحت المناقشة، مؤكدين أن هذه التطورات وإن كانت قد تمت بشق الأنفس نتيجة للعمل البيروقراطى الشديد من جانب المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، إلا أنه مقارنة بفترات سابقة فإن ما يتم هو مؤشر جيد وأن المطلوب الآن هو إعلام الزملاء فى النقابات المتوقفة بضرورة التعامل السريع مع المديريات واستيفاء مطالبهم من أجل سرعة الانتهاء من أوراق اللجان من أجل بدء عملهم النقابي بعد انتهاء الإجراءات.

كما ناقش الحاضرون، مشكلة اللجنة النقابية للعاملين بحقوق عين شمس، حيث تم تحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق بتهمة مخاطبة هيئة المصل واللقاح مما يخرجه من مقتضيات العمل الوظيفى وبدون إذن الرؤساء وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث حصل رئيس اللجنة على الموافقات المطلوبة لحملة المصل للعاملين بالكلية والعاملين بالجامعة.

وأوضحت رحمة رفعت الخبيرة القانونية، أن التحويل للتحقيق في غير محله لأن المخاطبات تمت بين رئيس اللجنة النقابية بصفته النقابية، وهيئة المصل واللقاح وليس باعتباره موظفا في الجامعة، وبالتالى من حق اللجنة النقابية مخاطبة أي جهة بالصفة النقابية.

كما ناقش الحاضرون، مشكلة تمريض بورسعيد وعددهم 318 ما بين تمريض وأطباء يعملون دون تقاضي أجر شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث أكدوا على أحقية العاملين بالوحدات الصحية المدرسية بصرف مرتباتهم وعدم نقلهم أو ندبهم لأي جهة أخرى دون موافقتهم وضرورة اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية.

وناقش الحاضرون فى النقطة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، مستجدات لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام، بناء على ما تردد بتشكيل لجنة داخل الوزارة لتعديل بعض مواد اللائحة، وبالأخص المواد التي آثارت حفيظة العاملين بالقطاع، حيث تحدث بعض الزملاء من العاملين بالقطاع أنه لم يحدث تغيير حتى الآن في موقف الوزارة من اللائحة، ولم نصل إلى أي تعديلات رغم ما أثير من تعديل 30 مادة لا نعرف عنها شيئ، ونحن ننتظر التعديلات حتى نتعرف على ما جاء فيها وتقييمها.

وأكد بعض الحاضرين أن مشروع اللائحة الحالي حتى الأن هو الأصل الوحيد بين أيدينا وهو ما يجب التعامل معه حتى إشعار آخر، موضحين أن الانخفاض فى الأجور قد يصل إلى 700 جنيه، وهو أمر يؤكد الضرر الواقع على عمال قطاع الأعمال العام من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

طائرة خاصة لنقل صلاح والنني من الغردقة إلى إنجلترا

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

الأمطار تضرب الغربية وأزمة في الحركة بالشوارع

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

الصور

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مليون شخص حصلا على لقاحين صينيين ضد كورونا

«أنقذوا الأطفال»: خُمس أطفال العالم يعيشون في مناطق نزاعات

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

ثلث المتاحف الأمريكية لا تزال مغلقة بسبب كورونا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»