«طفل لكن عمرى ألف عام».. حكايات أطفال أجبرتهم الظروف على العمل كالرجال

يحتفل الجميع في يوم الـ 20 من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفولة، إذ حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفال بالطفولة، وذلك من أجل التذكير بحقوق الطفل والدفاع عنها ومراعاة تطبيقها في المجتمع، فضلًا عن تعزيز التفاهم بين الأطفال والأسرة وجميع الفئات العمرية في الدولة؛ لبناء مجتمع أفضل والتطلع لمستقبل مشرق.اليوم أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إطلاق مبادرة "قرية صديقة للطفل" والذي بدأها بقرية شكشوك إحدى قرى محافظة الفيوم وفقًا لمعايير وضعها المجلس تتناسب مع الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.يأتي اليوم العالمي للاحتفال بالطفولة للتأكيد على حقوق الطفل في عيش حياة أفضل وتوفير كافة سبل الأمان والدعم لهم إلى أن يتجاوزوا تلك المرحلة العمرية الفارقة، ولكن مع تبدل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية فقد فرضت على شريحة كبيرة من الأطفال في خوض سوق العمل بما يخالف قانون الطفل.وتنص المادة رقم 3 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن "يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص المبادئ والحقوق التي تتعلق بحق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الملايين من الأطفال دفعتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى العمل، إذ يوجد نحو 152 مليون طفل في سوق العمل في الفئة العمرية "5 -17 سنة" منهم 73 مليون طفل يمارسون أعمالًا خطرة.تستعرض "الدستور" في التقرير التالي الجانب المؤلم من حياة الأطفال الذين أجبرتهم الظروف إلى البحث عن العمل وتوفير مصدر رزق لأسرهم.محمد جمال، 15 عاما، التقته "الدستور" بإحدى ورش السيارات في منطقة الحوامدية، قال إنه بدأ عمله في ورش السيارات و"التكاتك" مذ كان صبيًا صغيرًا، حتى تعلم "الصنعة" جيدًا وأصبح الآن من عمال الورشة الأساسيين.أوضح "جمال" أنه ترك التعليم منذ كان في المرحلة الابتدائية؛ بسبب ضيق الحال واحتياج أسرته إلى مصدر رزق يساهم في سد احتياجات أخوته، وبالفعل دخل "جمال" سوق العمل وبدأ يتردد على الورش وغيرها من الحرف الأخرى، حتى استقر على العمل في ورشة سيارات.لم تختلف تفاصيل قصة "محمد جمال" عن يوسف حسين، 13 عاما، الذي توفى والده منذ ثلاث سنوات ولم يترك له وأسرته سوى "ورشة ميكانيكا" في منطقة البدرشين، ليجد نفسه مسئولًا عن أسرة مكونة من أن و3 أخوات بنات، و"ورشة الميكانيكا" التي تركها والده له.في غضون أسابيع تحول لقب الطفل "يوسف حسين" إلى "الأسطى حسين" صاحب ورشة الميكانيكا، فقد أصبح مسئولًا عن الورشة وعن توفير مصدر رزق ودخل من تلك الورشة لأسرته التي اعتمدت عليه بعد وفاة والده.يضيف "حسين": "كانت وفاة والدي مفاجأة لينا كلنا أنا واخواتي، وبعد ما خلصت مراسم الدفن والعزاء وجدت نفسي مسؤولا عن الأسرة، بسبب أني الولد الوحيد فكان لازم أنزل أقف في الورشة، وطبعا تركت مدرستي، كنت أتمنى ظروفي تبقى أحسن من كدا بس النصيب".وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن عدد الأطفال أقل من 18 سنة وفقا لتقديرات السكان عام 2020، بلغ نحو 39.2 مليون طفل منهم 20.3 مليون طفل بنسبة 51.7%، 18.9مليون طفلة بنسبة 48.3% وذلك في يوليو 2020.كشفت المجلس القومي للطفولة والأمومة أن عدد أطفال الشوارع في العالم بلغ 150 مليون طفل؛ من بينهم 2 مليون طفل بمصر، وبلغ عدد الأطفال العاملين بمصر 8.2 مليون طفل، كما بلغ عدد المتسربين من التعليم من إجمالي سكان مصر إلى 2 مليون و122 طالب، وذلك وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.كما أوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن 48% ممن يعملون بالأعمال الخطرة في الفئة العمرية (5 - 11 سنة) بينما 28% في الفئة العمرية (12-14سنة) في حين أن 24% في الفئة العمرية (15 - 17 سنة)، بالإضافة إلى 71 % من عمالة الأطفال يعملون في المجال الزراعي؛ كالصيد والعمل في الغابات ورعي الماشية وتربية الاحياء المائية، فيما يعمل 17 % بالقطاع الخدمي، و12% بالقطاع الصناعي بما في ذلك التعدين.