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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المكنسة» تكشر عن أنيابها.. 10 ساعات أمطار متواصلة بالإسكندرية (فيديو)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:26 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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واصلت نوة المكنسة ضرب محافظة الإسكندرية بأمطار غزيرة ورعد وبرق، حيث تعرضت المدينة الساحلية إلى طقس سيء من الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، حيث استمرت الأمطار لمدة تزيد عن 10 ساعات متواصلة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى تتعرض إلى نوة «باقي المكنسة»، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة التى لم تتوقف منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر شوارع الإسكندرية.

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة، وأشار إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.

وتابع أن أعمال سحب المياه لازالت مستمرة بمناطق الدخيلة أمام المحكمة، كوبرى ابو ثلاث عيون بوابور المياه، الكوبرى بعين واحدة بمحرم بك، وأمام مكتبة الإسكندرية، وإدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى ونفق كليوباترا وعدة مناطق متفرقة بالإسكندرية.

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