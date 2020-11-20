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مصر

«التخطيط»: 1.1 مليار جنيه تكلفة أولية لمحور الفردوس.. وتسليمه مارس 2021

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:36 م
1.1 مليار جنيه تكلفة
1.1 مليار جنيه تكلفة أولية لمحور الفردوس
أميرة ممدوح
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زار وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة الإنجازات المحققة بالمشروع والمعوقات التي تواجه العمل به، والذي يتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس والجاري العمل بها حاليًا تصل إلى نحو 1.191 مليار جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ بها حتى الآن 35%، ومستهدف الانتهاء من تلك المرحلة في شهر مارس 2021.

وأكدت الوزيرة ضرورة الاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك فى ضوء أهداف ومؤشرات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية إعطاء دفعة تنموية للمشروعات التي يشعر بها المواطن وتخدمه في المقام الأول على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن شبكات النقل– بكافة أنواعها– هى بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، ومؤشّرات قطاع النقل أصبحت من المؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول.

وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكي إلى محور المشير طنطاوى مرورًا بشارع صلاح سالم ومحور الأتوستراد وطريق إعمار، أما المرحلة الثانية فتبدأ من محور المشير طنطاوي وحتى محور الشهيد ثم الربط على شارع ذاكر حسين مرورًا بالوحدات العسكرية، وتبدأ المرحلة الثالثة من ميدان تاكي وحتى شارع لطفي السيد مرورًا بشارع أحمد سعيد.

ويبدأ مشروع محور الفردوس من ترعة الجبل مرورًا بشارع مصر والسودان– أحمد سعيد– صلاح سالم– محور الأتوستراد عند منشأة ناصر، ومع امتداد محور الشهيد رابطًا على شارع ذاكر حسين (الميثاق)، ويبلغ طوله حوالي 12 كم، ويهدف إلى تخفيف الكثافة المرورية القادمة من وسط القاهرة وحلوان والمارة بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر والمتجه إلى القاهرة الجديدة، مما يخفف الضغط على كل من شارع امتداد رمسيس، وإسماعيل الفنجري، وحتى محور المشير طنطاوي.

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