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الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
بطولة في نادي جولف
بطولة في نادي جولف مدينتي
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يستضيف نادي جولف مدينتي، اليوم الجمعة وغدا السبت 20 و21 نوفمبر، أول بطولة مفتوحة للجولف، وذلك بمشاركة 93 لاعبًا ولاعبة ممثلين عن معظم أندية الجولف فى مصر.

وتعد بطولة مدينتي للجولف جزءًا من وسام الاستحقاق «اتحاد الجولف المصرى»، حيث يتنافس فيها أفضل لاعبي الجولف الهواة في مصر للفوز ببطولة مدينتي المفتوحة.

وتم تعيين اللاعب عيسى أبوالعلا سفيرًا لمدينتي جولف كلوب تقديرًا لإسهاماته ونجاحاته في رياضة الجولف، وذلك بما يتماشى مع رؤية النادي لتنمية وتطوير اللعبة داخل مصر، فهو واحد من أهم وأشهر لاعبي الجولف في مصر، وأول لاعب محترف مصري وحاصل على العديد من البطولات المحلية.

وتقام البطولة على ملاعب الجولف بمدينتي، والتي تتسم بالمناظر الطبيعية الخلابة واللاند سكيب المميزة، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير Robert Trent Jones Jnr، وهو مهندس معماري أمريكي وواحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتقوم شركة ترون «Troon» العالمية بإدارة ملاعب الجولف بمدينتي، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي
انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي

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