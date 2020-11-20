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محمد العسيري

الثقافة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
تداعي حُر
تداعي حُر
جمال عاشور
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يحتفي الفنان إسلام زاهر بافتتاح معرضه الجديد "تداعي حُر" وذلك يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري مصر بالزمالك، بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.

حول العرض المرتقب ذكر الفنان إسلام زاهر: "يأتي عرض "تداعي حُر" استكمالًا لمشروع الأعمال الذي بدأ في العرض السابق "مبني للمجهول" والذي استضافه جاليري مصر أيضًا في منتصف شهر مارس الماضي ٢٠٢٠.
 تداعي حُر مصطلح مُستعَار من عالم الكتابة الأدبية في الأساس، ويعني التدفق الحر للأفكار والذي يَطمَح بدوره إلى تكوين نسق فكري جديد، وتأتي استعارة المصطلح كعنوان للمعرض وكإشارة مزدوجة لتوالد الأفكار وإنهيار النَسَق معًا".

إسلام زاهر (مواليد مارس ١٩٧٢) هو فنان مصري معاصر. ولد زاهر ونشأ في القاهرة، مصر، وانشغل بالفن واللوحات منذ سن مبكرة، تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، القاهرة- ١٩٩٤، شارك في العديد من دورات صالون الشباب منذ العام ١٩٩٥، حتى عام ١٩٩٨، وحصد العديد من جوائز الصالون منها الجائزة الثانية في الرسم ١٩٩٥، وجائزتي لجنة التحكيم والاتحاد العالمي لنقاد الفن التشكيلي (الأيكا) ١٩٩٨، شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية: معرض ١٨ فنانًا من جيل التسعينيات − مركز الجزيرة للفنون ١٩٩٩، معرض الأسبوع الثقافي المصري بالشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠٠، معرض عين على الغرب، ٢٠٠٧، «أوكتاجون» - قاعة جاليري مصر، ٢٠١٨، بيروت آرت فير، ٢٠١٨، "السحر والأسطورة" - قاعة فنون، بيروت، لبنان، ٢٠١٨، أقام أربعة معارض فردية: «من فراغ» - قاعة كريم فرنسيس، ٢٠٠٥، "سعادةٌ مُنتَظَّرَّة " - قاعة كريم فرنسيس، ٢٠١٠، «وردىٌ  ومراثى»- قاعة جاليري مصر، ٢٠١٥، «ذاكرة الولع»ـ  قاعة چبسيوم،،٢٠١٧ - "مبني للمجهول" قاعة جاليري مصر.

يستمر المعرض حتى 31 ديسمبر 2020 بجاليري مصر (4 أ شارع ابن زنكي – الزمالك).

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