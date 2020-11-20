«معلومات الوزراء» البوابة القانونية المصرية تضم 280 ألف تشريع

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن دراسة التشريعات تعد أحد أهم دعائم اتخاذ القرار على كل المستويات، باعتبارها الإطار الحاكم لأي قطاع أو مجال عمل، والتي تضمن حماية المصالح سواء الفردية أو المجتمعية، فضلًا عن أن تيسير عملية الوصول للتشريعات يسهم في تسهيل دراستها وتحليلها والقدرة على إصلاحها وتطويرها باستمرار بما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية والتطوير المنشود في كل المجالات.وأوضح "الجوهري"، عقب إعلانه إطلاق البوابة الجديدة، أن هذه الإصدارة المطورة من "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" فى ثوبها الجديد تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وإفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث.وأشار "رئيس المركز" إلى أن القاعدة قد خضعت لعملية تطوير شاملة بداية من شهر فبراير الماضي، ترتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية هذا بجانب الحرص على إثراء المحتوى المعرفي من خلال ضم جهات جديدة إليها، وأصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوي الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.وأكد "الجوهري"، أن هناك العديد من الميزات التي تتمتع بها الإصدارة الجديدة من البوابة القانونية للتشريعات المصرية، ولعل أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) وقدرتها الفريدة على استنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلًا عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقًا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، بجانب استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي).