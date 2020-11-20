تراجع ثقة المستهلكين الأتراك في نوفمبر

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض 2.2 بالمئة إلى 80.1 نقطة في نوفمبر من 81.9 في الشهر السابق، مما يشير إلى حالة من الحذر بعد تحسن لفترة وجيزة في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.وتسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للاقتصاد في أبريل، حين انخفضت ثقة المستهلكين بشدة.ويشير مستوى الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.