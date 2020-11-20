إصابات كورونا في ألمانيا تصل لمستوى قياسي

وصل عدد الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الجمعة، حيث سجل معهد روبرت كوخ 23 ألفا و648 حالة إصابة خلال 24 ساعة فقط.وفي سياق متصل دعت المستشارة الألمانية ميركل، أمس الخميس، للمزيد من التكاتف والتضامن بين الأجيال المختلفة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقالت ميركل، في حوار عبر الإنترنت، إنه من المهم أن يتجنب الجميع أي اختلاط غير ضروري.