فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بالقاهرة، براتب 2600 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبوليصة تأمين ضد الحوادث، إجازة سنوية، زي مجاني، وحددت الشركة مواقع العمل في، العبور، التجمع الخامس، الرحاب، وأكتوبر.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 23928501، أو 01277403785، أو 01281226136، والتواصل مع المدير المسئول كرم سليم محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 34 شارع عبد الخالق ثروت، وسط البلد، القاهرة.