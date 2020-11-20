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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد طعنه في القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
فريق طبي
فريق طبي
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي في إنقاذ حياة مواطن مصاب بجرح طعني نافذ على الناحية اليسرى من الصدر.

حيث تم استقبال المريض بقسم الطوارئ بالمستشفى وكان بحالة غير مستقرة ويعاني من انخفاض في ضغط الدم وضعف في النبض، وتم عمل كافة الفحوصات المعملية والتصويرية اللازمة من قبل أخصائي الطوارئ والتي أظهرت وجود نزيف حاد في غشاء التامور المحيط بالقلب والغشاء البلوري حول الرئة.

وأوضح مكي أنه تم نقل المريض بصورة عاجلة لعمليات جراحة القلب والصدر، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة استكشافية للجرح، والتي أظهرت إصابة الجزء العلوي من البطين الأيمن للقلب وإصابة الرئة اليسرى، وتم إصلاح كافة الإصابات. وقد استغرقت العملية أكثر من ثلاث ساعات وخرج المريض من العمليات إلى رعاية جراحة القلب بصورة مستقرة، وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي.

وثمن وكيل وزارة الصحة جهود إدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور محمد الأجاوي أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور أكرم أخصائي التخدير.
بعد طعنه في القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام
بعد طعنه في القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام
بعد طعنه في القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام
بعد طعنه في القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام
بعد طعنه في القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام
بعد طعنه في القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

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