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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«معلومات الوزراء» يطلق بوابة التشريعات المصرية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
أسامة الجوهري، مساعد
أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
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قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن دراسة التشريعات تعد أحد أهم دعائم اتخاذ القرار على كافة المستويات باعتبارها الإطار الحاكم لأي قطاع أو مجال عمل، والتي تضمن حماية المصالح سواء الفردية أو المجتمعية، فضلًا عن أن تيسير عملية الوصول للتشريعات يسهم في تسهيل دراستها وتحليلها والقدرة على إصلاحها وتطويرها باستمرار، بما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية والتطوير المنشود في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار، أعلن أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن إطلاق المركز الإصدارة الجديدة والمطورة من "البوابة القانونية للتشريعات المصرية"، وذلك بعد تطويرها على يد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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