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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

230 ألف طلب تصالح بكفر الشيخ والغربية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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أكد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، اليوم الجمعة، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء في المحافظة بلغت 99 ألف طلب.

وأضاف نور الدين، في بيان له، أنه سيمد فترة التصالح شهرًا، لإعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصةً في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية؛ ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وفي محافظة الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمي إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء في المحافظة بلغت 131 ألف طلب خلال الفترة الماضية بإجمالي 834 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المبالغ المالية ستعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات ومرافق.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى 65 %، وثلاث مرات في المستوى الرابع، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 30 نوفمبر المقبل.

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