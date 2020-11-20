الصحة تحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية خلال جائحة كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات لكن تعالج العدوى البكتيرية، لافتة إلى أن سوء المضادات الحيوية والإفراط في سوء استعمالها خلال جائحة فيروس كورونا قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.وأضافت الوزارة أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، حيث يصبح الميكروب مقاومًا للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها هذا الميكروب.وقال الدكتور إيهاب عطية، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن سوء استخدام المضادات الحيوية دون داع خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا قد يفقدها فعاليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى، وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية، مما يحافظ على فاعليتها.