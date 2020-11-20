غزة تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" و754 إصابة وتعافي 205، علمًا بأن حصيلة الإصابات هي الأعلى منذ بدء الجائحة.وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا: "إجراء 3142 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 754 إصابة جديدة، وتعافي 205 آخرين".وأضافت الصحة: "تم تسجيل 2 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي تراكمي للمصابين 13193 إصابة".وتابعت: "إجمالي الحالات النشطة 4374 حالة، وإجمالي المتعافين 8761 حالة، وإجمالي الوفيات 58 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية 349 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة 59 حالة".