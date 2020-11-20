«الدقهلية» تغلق معمل مخللات بدون ترخيص ببني عبيد

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق معمل لتصنيع وبيع المخللات بمدينة بنى عبيد، لعدم وجود ترخيص، حيث تم ضبط 32.5 طن مخللات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقرر محافظ الدقهلية إحالة 5 محاضر مخالفات للمصنع المذكور للنيابة العامة لاعمال شئونها، جاءت تصريحات وقرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن حملة التفتيش والرقابة الميدانية لمديرية الصحة بالدقهلية..وأكد مختار على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول حرصا على صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة..ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكى أن المضبوطات تشمل 30 برميل جزر مخلل زنة البرميل 80 كيلو بالإضافة الى 30 طن جزر غير صالحة بابار التخليل، وأضاف ان المحاضر المحررة بسبب وجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود حشرات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمصنع، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، وكذا لوجود بيارة صرف صحى أمام بوابة المصنع، وعلى الفور وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري للمصنع المشار اليه.