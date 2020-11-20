كيف تعاملت البيئة مع كورونا؟.. الحكومة تقدم تقريرًا للبرلمان

قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرًا حول جهودها في سبيل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.وأشار التقرير إلى أنه في ضوء ذلك، جرى العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.وقال التقرير في هذا الصدد، إن وزارة البيئة أصدرت الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقًا إلكترونيًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلًا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.