وزير التنمية المحلية: تعديل مواعيد عمل المحلات ببعض المحافظات جائز

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه وفقًا للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.وأضاف شعراوى أنه وفقًا للمادة الخامسة، فتستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.وقال وزير التنمية المحلية، إنه وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري، ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.