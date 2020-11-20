«روز».. تجديد حبس «فتاة التانجو» لنشر فيديوهات إباحية

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة، تجديد حبس "روز" المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"فتاة التانجو"، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في منطقة حلوان.ووجهت النيابة للمتهمة تهم مخالفة قيم ومبادئ المجتمع المصري وإنشاء حساب بغرض لفت الأنظار وتقديم محتوى إباحى وتسهيل أعمال منافية للآداب.كشفت تحقيقات النيابة التي حضرها حسين البقار ومحمد سمير بركات دفاع المتهمة عن ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب مفادها قيام فتاة بإنشاء حسابين على تطبيق "تانجو" باسم "روز" والآخر باسم "بسبوسة بالقشطة"، ويبلغ عدد المتابعين لها 100 ألف متابع، تبث فيديوهات خادشة للحياء.وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة لإدارة الآداب، قام ضباط الإدارة بتتبع صاحب الحساب، وتبين أنه مملوك لفتاة تدعى "رنا"، 19 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استصدار إذن من النيابة العامة وضبطها.