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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة» تطلق اليوم 3 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية، اليوم الجمعة وغدًا السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضحت أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأضافت الوزارة أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ 49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومجيرح1 مركز دهب محافظة جنوب سيناء، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر.

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