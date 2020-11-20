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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طائرة خاصة لنقل صلاح والنني من الغردقة إلى إنجلترا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
صلاح والنني
صلاح والنني
علي عواد
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كشف مصدر بمطار الغردقة الدولي أن هناك طائرة خاصة مجهزة طبيًا، وصلت للمطار صباح اليوم الجمعة، وذلك لنقل لاعبي المنتخب الوطني وليفربول وأرسنال الإنجليزيين محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا، حيث أظهرت التحاليل إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الطائرة ستغادر المطار باللاعبين اليوم الجمعة إلى إنجلترا.

ووصل لاعب منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، الأحد الماضي، إلى قرية الجونة عبر طائرة خاصة، ومنها إلى سيارة معقمة نقلته إلى المدينة السياحية؛ لقضاء فترة العزل داخل ڤيلا مجهّزة، كما أن هناك فريقًا طبيًا يتولى رعايته، لافتًا إلى أنه تم توفير طاقم خدمة مُدرّب ومجهز للتعامل بشكل آمن مع إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة لاعب المنتخب بفيروس كورونا، واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة منتخب توجو.

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