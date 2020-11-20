وفد «الصناعات الدفاعية السودانية» يزور شركات ووحدات الإنتاج الحربي

في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين وزارة الإنتاج الحربي والأشقاء في دولة السودان، زار وفد رفيع المستوى، برئاسة العميد الركن المعتصم عبدالله الحاج، نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، عددًا من شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بها.حيث قام الوفد بزيارة كل من شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، وشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، إلى جانب زيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، مركز التميز العلمي والتكنولوجي، ومركز نظم المعلومات والحواسب، حيث تم التعرف على أهم المشروعات التي تشارك في تنفيذها هذه الشركات والوحدات، وتم الاطلاع على بعض المنتجات المدنية والعسكرية التي تقوم بإنتاجها.وخلال الزيارة تفقد الوفد خطوط الإنتاج المختلفة في (مصنع 18 الحربي)، والاطلاع على خط إنتاج الكابلات وخط شرائط النحاس في (مصنع 63 الحربي)، وقام الوفد بتفقد خطوط تجميع الذخائر في (مصنع 81 الحربي)، وخطوط الإنتاج التخصصي في (مصنع 99 الحربي) لإنتاج القذائف الخاصة بالمدفعية، إلى جانب الاطلاع على الأتوبيسات الكهربائية والعربات المدرعة ST100 وST500 في (مصنع 200 الحربي).كما زار الوفد السوداني عددًا من القطاعات في (مصنع 300 الحربي)، وهي قطاع إنتاج الذخيرة الصغيرة، قطاع إنتاج الرشاش المتعدد، قطاع المعاملات الحرارية، وقطاع الأجزاء المعدنية للذخيرة الصغيرة، كما قام الوفد بزيارة خط إنتاج العربات الماز في (مصنع 999 الحربي)، وتم تفقد الإمكانيات والمعامل المتوفرة بمركز التميز العلمي والتكنولوجي، إلى جانب زيارة مركز نظم المعلومات والحواسب، للتعرف على دوره في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.وفي نهاية الزيارة الرسمية قام وفد ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بزيارة مقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم الترحيب بهم وشرح الإمكانيات التصنيعية التي تتمتع بها مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وشهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في موضوعات التعاون المقترحة بمختلف مجالات التصنيع، وقد أثنى أعضاء الوفد على ما اطلعوا عليه خلال زياراتهم شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، معربين عن تطلعهم لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.