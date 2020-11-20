رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد «الصناعات الدفاعية السودانية» يزور شركات ووحدات الإنتاج الحربي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:29 م
وفد الصناعات الدفاعية
وفد الصناعات الدفاعية السودانية
إيمان ماهر
طباعة
في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين وزارة الإنتاج الحربي والأشقاء في دولة السودان، زار وفد رفيع المستوى، برئاسة العميد الركن المعتصم عبدالله الحاج، نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، عددًا من شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بها.

حيث قام الوفد بزيارة كل من شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، وشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، إلى جانب زيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، مركز التميز العلمي والتكنولوجي، ومركز نظم المعلومات والحواسب، حيث تم التعرف على أهم المشروعات التي تشارك في تنفيذها هذه الشركات والوحدات، وتم الاطلاع على بعض المنتجات المدنية والعسكرية التي تقوم بإنتاجها.

وخلال الزيارة تفقد الوفد خطوط الإنتاج المختلفة في (مصنع 18 الحربي)، والاطلاع على خط إنتاج الكابلات وخط شرائط النحاس في (مصنع 63 الحربي)، وقام الوفد بتفقد خطوط تجميع الذخائر في (مصنع 81 الحربي)، وخطوط الإنتاج التخصصي في (مصنع 99 الحربي) لإنتاج القذائف الخاصة بالمدفعية، إلى جانب الاطلاع على الأتوبيسات الكهربائية والعربات المدرعة ST100 وST500 في (مصنع 200 الحربي).

كما زار الوفد السوداني عددًا من القطاعات في (مصنع 300 الحربي)، وهي قطاع إنتاج الذخيرة الصغيرة، قطاع إنتاج الرشاش المتعدد، قطاع المعاملات الحرارية، وقطاع الأجزاء المعدنية للذخيرة الصغيرة، كما قام الوفد بزيارة خط إنتاج العربات الماز في (مصنع 999 الحربي)، وتم تفقد الإمكانيات والمعامل المتوفرة بمركز التميز العلمي والتكنولوجي، إلى جانب زيارة مركز نظم المعلومات والحواسب، للتعرف على دوره في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي نهاية الزيارة الرسمية قام وفد ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بزيارة مقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم الترحيب بهم وشرح الإمكانيات التصنيعية التي تتمتع بها مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وشهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في موضوعات التعاون المقترحة بمختلف مجالات التصنيع، وقد أثنى أعضاء الوفد على ما اطلعوا عليه خلال زياراتهم شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، معربين عن تطلعهم لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

«التنمية المحلية»: بدء تطبيق مواعيد عمل المحلات الجديدة أول ديسمبر

طائرة خاصة لنقل صلاح والنني من الغردقة إلى إنجلترا

الصور

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مليون شخص حصلا على لقاحين صينيين ضد كورونا

«أنقذوا الأطفال»: خُمس أطفال العالم يعيشون في مناطق نزاعات

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

ثلث المتاحف الأمريكية لا تزال مغلقة بسبب كورونا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»