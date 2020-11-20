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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواصل تحصين وترقيم الثروة الحيوانية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطري بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للمزارع والمربي الصغير والكبير، لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.

وقال تقرير للهيئة البيطرية إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما في ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح، موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وموقف الحيوان الصحي ومباشرته أولًا بأول ومعرفة الأمراض التي يصاب بها ومعالجته منها، والنسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، موضحًا أن الترقيم يوضح تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وأضاف التقرير الوارد من الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة أن إجمالي عدد الحيوانات التي تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر بلغ 138210 حيوانات، بينما بلغ إجمالي نشاط التأمين على الحيوانات 52950 حيوانًا.

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