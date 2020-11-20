سقوط أمطار متوسطة على النجيلة والمثاني بمطروح (صور)

شهدت مدينة النجيلة ومنطقة المثاني غرب مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار غزيرة أدت إلي غرق الشوارع، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث تداعيات.وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين 0464935266.وقالت شركة مياه مطروح إنه تم إنشاء شنايش مياه أمطار جديدة بمدينة مطروح لاستقبال تساقط مياه الأمطار القادمة، بعد حصر المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار.