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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإمارات وصناعة السلام».. دور فاعل لإعادة الاستقرار للمنطقة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:45 ص
جريدة الدستور
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أكدت صحيفة «البيان» الإماراتية أن دبلوماسية الإمارات تقوم على احترام المجموعة الدولية، وبدور فاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، عبر معالجة الأزمات، ودعم الحلول السياسية الدائمة من خلال الحوار والطرق السلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتحت عنوان «الإمارات وصناعة السلام» قالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الجمعة، إن الإمارات تحظى بدبلوماسيتها الفاعلة والنشطة، باحترام المجموعة الدولية، حيث تقوم بدور فاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، عبر معالجة الأزمات، ودعم الحلول السياسية الدائمة، ولم تتوانَ في ترجمة ذلك، من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية النشطة، حيث وقّعت معاهدة السلام مع إسرائيل، التي توجت بوقف ضم الضفة الغربية، إضافة إلى عقد أول لقاء للتنسيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بعد توقف هذه الاجتماعات، قبل نحو 6 أشهر.

وأضافت أن الإمارات قطعت على نفسها عهدًا، بدعم القضية الفلسطينية، وضمان تسوية نهائية عادلة، تحمي الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، ورسمت أهدافًا، سعت إلى تحقيقها، ونجحت باقتدار في تنفيذها، من خلال سياسة الحكمة والشفافية، وأثبتت أنّ القوة الناعمة والدبلوماسية الهادئة، هي بدائل أنسب عن الصراعات والحروب.

وذكرت أن العالم يشهد للإمارات بمدى نجاعة هذا النهج، وقدرته على توطيد الاستقرار، وزيادة النماء والازدهار، ومعالجة أسباب التوتر في العلاقات الدولية، بحل المشكلات المتفاقمة، حلًا دائمًا وعادلًا، حيث لم تتوقف جهود الدولة عن إيجاد حلول لصراعات الدول في المنطقة، بل عملت على نشر رسالة السلام في ربوع العالم، والعمل من أجل ازدهار البشرية جمعاء.

واختتمت بالقول إن احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو المدخل الصحيح لتسوية النزاعات والصراعات في المنطقة، وتؤكد في كل مناسبة، أن الإمارات دائمًا تعمل من أجل السلام، الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعوب.

من ناحية أخرى، وتحت عنوان «هل تعالج اللقاحات صحة العالم؟» قالت صحيفة الخليج إن نسبة الآمال في اختراق علمي يوقف نزيف الأرواح من جرّاء تفشي وباء «كورونا» مطلع العام المقبل ارتفعت بعد الأنباء التي تشير إلى التوصل إلى لقاحين فاعلين حتى الآن، الأول أعلنت عنه شركتا «فايزر» و«بيونتيك»، والثاني «موديرنا»؛ إذ إن اللقاحين يضافان إلى لقاح ثالث أعلنت عنه روسيا قبل أشهر قليلة، ويُدعى «سبوتنيك في»؛ لكنه لم ينل حظه من الترحيب، لأسباب لها علاقة بـ«عدم التجريب الآمن» له، حسب تصريحات لمسؤولين في منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الصحيفة أن الفيروس كان تأثيره أكبر على الأنظمة الصحية في مختلف الدول، وقد كشفت المعركة مع الوباء عن هشاشة أنظمة الرعاية الصحية فيها، فمنذ بدأ الفيروس في الانتشار، بداية من الصين، قبل أن يغزو بقية العالم فقيرًا وغنيًا على السواء، حصد أرواح ما يزيد على مليون و300 ألف شخص، فضلًا عن 56 مليون إصابة؛ حيث عاد بقوة حتى إلى تلك الدول التي أعلنت تراجعه فيها؛ مثل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

وأوضحت أنه مع أن الكارثة بدت واضحة وجلية في الدول الغنية، إلا أنها كانت في الدول الفقيرة أكبر بأضعاف؛ نظرًا لغياب أنظمة صحية قادرة على التعامل مع الوباء، خاصة تلك التي تعيش حروبًا ونزاعات مسلحة، ما شكل أعباء إضافية على محاربة الفيروس، والتخلص من تداعياته.

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