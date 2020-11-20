2738 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

أعلنت باكستان اليوم الجمعة، عن تسجيل 2738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى 368 ألفًا و665 حالة.وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم أيضًا تسجيل 36 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 7561 حالة.وأشارت الشبكة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 327 ألفًا و542 حالة، فيما بلغ أعداد الحالات النشطة 33 ألفًا و562 حالة.